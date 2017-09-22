قنوات اقرأ تستنفر طاقاتها احتفاء بذكرى اليوم الوطني 87

المواطن - أسيل شرف - مكة المكرمة

تشهد قنوات اقرأ الفضائية، على مستوى كوادرها وطواقمها الفنية والإدارية ومعداتها وكامل طاقتها، حالة من الاستنفار والاستعداد لتغطية خاصة وشاملة، وذلك احتفالًا باليوم الوطني السعودي 87.

ويمتد الاحتفال 8 ساعات يوميًّا، وفي نقل حي، وعلى الهواء مباشرة، اليوم الجمعة وغدًا السبت من الساعة 5 عصرًا إلى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة حيث يواكب البث حضور مجموعة من الإعلاميين، يتم من خلالهم استضافة عدد من السفراء والقناصل وشخصيات دبلوماسية وإعلامية وثقافية داخل الأستوديو أو في مكاتبهم أو من خلال المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى أكثر من 45 تقريرًا مصورًا عن اليوم الوطني من فرنسا والأردن وفلسطين ومصر والسعودية، حيث تجولت الكاميرا في الشوارع والمولات والتقت بالجمهور الذي عبر عن حبه واعتزازه بهذه البلاد الغالية وما فيها من مقدسات إسلامية.

وقد قامت قنوات اقرأ الفضائية بإطلاق هاشتاق “اقرأ تحتفل بالوطن”، تزامنًا مع اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية (رؤية وطن).

كما خصصت القناة برامج شبابية تفاعلية من خلال نجوم السوشيال ميديا محمد الفهيد ومعن برغوث وياسر سنان، حيث يطلون على شاشة اقرأ محتفلين بهذه المناسبة الخضراء من خلال مشاركات من الجمهور.