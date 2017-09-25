قوات البيشمركة تتوجه من أربيل إلى كركوك بالسلاح الثقيل

المواطن - وكالات

توجهت قوات كبيرة من “البيشمركة” الكردية من محافظة أربيل إلى محافظة كركوك من أجل حماية المراكز الانتخابية الخاصة بالاستفتاء.

وبحسب موقع “السومارية نيوز”: “هذه القوات مدججة بالسلاح الخفيف والثقيل”.

وتأتي هذه العملية قبيل إجراء سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق.

ويعتزم الإقليم إجراء الاستفتاء في محافظاته الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلًا عن مناطق متنازع عليها، بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وبحسب معطيات نشرتها “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في الإقليم الكردي، فإن الاستفتاء سيجري أيضًا في كل من مناطق سنجار ومخمور وتلكيف والحمدانية والشيخان وزمار وربيعة والنمرود وبرطلة، في محافظة نينوى شمال العراق.







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