قوات التحالف تسيطر على وادي بن عبدالله بجبهة حرض

المواطن - عمر عريبي - الحد الجنوبي:

حررت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات التحالف العربي صباح اليوم أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض الحدودية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد نفذت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين على المواقع التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض غرب مدينة الموسم السعودية استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.

وقال مصدر عسكري إن ميليشيا الحوثي والمخلوع فرت وخلفت وراءها عددًا من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

وتتلقى الميليشيا الانقلابية ضربات موجعة وخسائر مادية وبشرية كبيرة في كل من جبهتي حرض وميدي الحدوديتين، في الوقت الذي تخسر فيها يومًا بعد آخر مواقع عسكرية واسعة كانت تحت سيطرتها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :