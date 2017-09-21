قيادة التحالف: لا خسائر بشرية بعد سقوط 3 مقذوفات حوثية بالعارضة

المواطن - واس

نفت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حدوث أية خسائر بشرية جراء سقوط 3 مقذوفات حوثية على عدة مبان مدنية في قرية الجبانية بمحافظة العارضة.

أوضح مصدر رسمي في قيادة التحالف أنه وفي تمام الساعة العاشرة وعشرين دقيقة سقطت ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان وقد سقط أحد المقذوفات على مدرسة ابتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى ، بينما سقط اثنان منها على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات ولله الحمد .

المصدر أكد أن إطلاق المقذوفات كان من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة ومن داخل الأراضي اليمنية وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية .

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