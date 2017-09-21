قيادي حوثي قتل شقيقها وأصاب أباها أمامها وتهجم عليها فنال جزاءه

المواطن - وكالات

يبرع الحوثيون في القتل والتدمير، ولكن يمكن لامرأة أن تقتل قياديًّا منهم بسهولة دفاعًا عن نفسها وأهلها؛ وذلك لأن الميليشيا بدون مبدأ أو هدف يسيرون عليه سوى التنكيل واغتصاب الشرعية، حيث كشفت امرأة يمنية تفاصيل قتلها لقيادي حوثي بعد إقدامه على قتل شقيقها قبل عام، في إحدى القرى التابعة لمحافظة عمران.

وقالت بلقيس الرغيل في حوارها ببرنامج “حواري” على شاشة “اليمن”، إنها قتلت القيادي الحوثي عبدالله المفلح، بعد أن اقتحم منزلها وقتل شقيقها يوسف، كما أطلق الرصاص على أبيها مخلفًا إصابة في يده.

وأوضحت أنها قتلت القيادي الحوثي بواسطة فأس لمحاولته مهاجمتها بعد أن أردى أخاها وأصاب أباها.







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