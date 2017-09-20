قينان يهدد جمال خاشقجي: أفصح عمن يؤلف كتبك وإلا.. !

المواطن - الرياض

سيل من الانتقادات واللكمات وجهها الكاتب والإعلامي قينان الغامدي لجمال خاشقجي بعد مواقفه المخزية الأخيرة، وانسلاخه عن الصف الوطني.

وكتب الغامدي سلسلةً من التغريدات كشف خلالها تفاصيل كتب خاشقجي الاقتصادية على وجه التحديد، وبينها كتاب “احتلال السوق السعودي” الذي لم يفتأ خاشقجي يطلب تحميله مجاناً من “قارئ جرير” و”مدارك” بعدما تنازلتا عن حقوقهما فيه على حد وصفه.

وقال قينان في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “العزيز أبو صلاح مدارك وجرير تنازلوا، لكن الذي كتب لك الكتاب عرفت أنه لم ولن يتنازل عن حقوقه فإما أن تسدده حسب الاتفاق بينكما وإلا…. !” دون أن يكمل تاركاً مجموعة من النقط ربما يعرفها خاشقجي تحديداً، الذي لم يرد أو تصدر عنه أي تغريدات حتى كتابة هذا الخبر.

وأضاف قينان في تغريداته: “المفروض تعمل دعاية لكتابك (ربيع الإخوان) الذي تم تأليفه كاملاً في القاهرة، وحتى الآن لم يتبين مَن كتبه، لكن الكتاب يتفق مع اهتمامك وميولك فافخر به”.

وأضاف قينان: “أما السوق السعودي فموضوع اقتصادي لا علاقة لك به مطلقاً، وهو كتاب يكشف أن كاتبه غيرك وهو معروف، والمفروض تنسى هذا الكتاب وتسدد كاتبه بهدوء وخلاص”.







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