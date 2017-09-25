كاتب يكشف سر تزييف استقبال تميم قطر

المواطن - الرياض

علق الكاتب عضوان الأحمري، على سبب تعمد أذرع النظام القطري الإعلامية تزييف مراسم استقبال أمير قطر، تميم بن حمد، في كورنيش الدوحة، بعدما أثار تأخره عن العودة إلى الإمارة الجدل عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72.

واستغل نظام تميم العمالة الآسيوية المتواجدة على أراضي الإمارة، لحشدها في محاولة لإظهار المراسم في حالة زخم بشري على غير الحقيقة، إلي جانب تضخيم الحدث إعلاميًّا عبر قنوات مثل الجزيرة.

وكتب الأحمري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الاستقبال المصطنع لتميم في قطر بعد عودته من نيويورك ببساطة؛ لأنهم اعتادوا أن أمير البلاد لديهم إذا سافر لا يعود واقرؤوا التاريخ”.







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