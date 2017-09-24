كاف يدعم المغرب في تنظيم كأس العالم 2026

المواطن - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، دعمه للمغرب في ترشحها لتنظيم كأس العالم 2026، خلال اجتماع المكتب التنفيذي بالعاصمة الغانية أكرا.

وعبر الاتحاد الإفريقي عن فخره بترشح بلد إفريقي لتنظيم هذا الحدث العالمي، مشدداً على مساندتهم للمغرب في هذا السباق.

وسيقام كأس العالم 2018 في روسيا، بينما تستضيف قطر كأس العالم 2022 (لم يحسم الأمر بعد في ظل قطع العلاقات مع الدوحة من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين).

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد سحب من تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين من كينيا، ويُعد المغرب من بين المرشحين لاستضافة هذه المنافسات، بخلاف ترشحه لاستضافة كأس العالم 2026.







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