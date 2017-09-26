كبار العلماء بعد السماح للمرأة بالقيادة: الملك يتوخى مصلحة بلاده في ضوء ما تقرره الشريعة

المواطن - الرياض

أشادت هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الثلاثاء، بالأمر السامي بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.

وصدر قبل قليل أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء.

وشمل الأمر تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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