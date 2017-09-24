كشف تفاصيل إصابة حسام غالي

المواطن - الرياض

خضع المصري المحترف حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للفحص الطبي؛ لمعرفة تفاصيل الإصابة التي لحقت به مؤخراً ومدة التأهيل التي يحتاجها قبل العودة للمباريات الرسمية برفقة العالمي.

وكشفت الفحوصات الطبية، تعرض قائد النصر لتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الساق، وسيغيب على أثرها عن الملاعب “راحة سلبية” من 7 إلى 10 أيام.

وكان غالي قد تعرّض للتمزق خلال تدريبات الإحماء الخاصة بمباراة العالمي أمام الفيحاء بالجولة الرابعة “جولة الوطن” بالدوري السعودي للمحترفين، ليتم استبعاده من اللقاء.

يذكر أن النصر تعادل 2-2 أمام الفيحاء في الجولة التي شهدت إقالة البرازيلي ريكاردو غوميز مدرب العالمي لسوء النتائج بعد مرور 4 جولات بالدوري السعودي.







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