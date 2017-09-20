كعكي يُحفز جماهير الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال

المواطن ـ محمد سلام

طالب نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد عصام كعكي، الجماهير الاتحادية بالحضور المكثف خلال مباراة الغد أمام نادي الهلال، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن جماهير الاتحاد دائمًا ما تضرب أروع الأمثلة في الوفاء والحب لفريقها في كل الأحوال.

ونشر كعكي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “للاتحاد تغريدة عشق، ومن جمهورنا الحب والوفاء وهو يملأ مدرجات الجوهرة قائدًا للفوز وحصد النقاط الثلاثة أمام الهلال”.

وتتمتع دائمًا مواجهة الكلاسيكو بالإثارة والندية بين اللاعبين؛ حيث يطمح كل فريق في حصد الثلاث نقاط كاملة من أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب والمنافسة على اللقب، علمًا بأن الزعيم يحمل لقب الدوري عن الموسم المنصرم.

وحصد الهلال خلال الجولات الماضية 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الباطن صاحب الصدارة، فيما حقق الاتحاد 3 نقاط، بعد أن فاز على الفيحاء وهُزم أمام الباطن والفيصلي.







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