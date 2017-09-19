كلاتنبرج.. ملك النهائيات الحاسمة للاتحاد والهلال

المواطن - علي الحمداوي

تترقب الجماهير السعودية المباراة المقررة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومضيفه الاتحاد، بالجولة الرابعة من عمر منافسات دوري جميل للمحترفين 2017-2018.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، والمقرر له على ملعب الجوهرة المشعة، إلى الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وسيعاون كلاتنبرج الذي يشغل منصب رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، خلال المباراة كلٌّ من جايكوب كولن مساعد أول، وبدر الشمراني مساعد ثانٍ، والحكم الرابع ماجد الشمراني.

وسبق بكلاتنبرج إدارة مباراتين في الملاعب السعودية، كان الاتحاد طرفًا في واحدة، والهلال طرفًا في الأخرى، وفاز الفريقان فيهما؛ مما يعجل الزعيم والعميد يستبشران به خيراً.

ونعرض في السطور التالية تفاصيل المباريات التي أدارها الحكم الإنجليزي.

المباراة الأولى

أدار كلاتنبرج المباراة الأولى له في السعودية، بنهائي كأس ولي العهد للمحترفين الموسم الماضي، والتي جمعت بين النصر والاتحاد.

عاون كلاتنبرج خلال المباراة طاقم تحكيم سعودي، انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد، وحصد اللقب الغائب عن قلعة النمور منذ 13 عاماً.

سجل هدف المباراة الوحيد لصالح الاتحاد، لاعبه المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا.

المباراة الثانية

لم تكن مباراة كلاتنبرج الثانية أقل أهمية عن الأولى، حيث أدار اللقاء الحاسم في لقب دوري جميل للمحترفين بين الهلال والشباب في الجولة 24 من عمر البطولة.

حسم الهلال المباراة بهدفين دون رد، ليعلن تتويجه بطلاً لدوري جميل للمحترفين، لأول مرة منذ 5 مواسم، وقبل نهاية المسابقة بجولتين.







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