كلاكيت تاني مرة.. هزازي يعيد التاريخ أمام الرائد

المواطن - علي الحمداوي

في مفارقة غريبة من نوعها، تمكن نايف هزازي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تسجيل هدف التعادل لسكري القصيم في مرمى الرائد أمس، ليصبح الرائد آخر فريق سجل الصقر بمرماه بقميص النصر، وأول فريق يسجل في مرماه بقميص التعاون.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة التعاون والرائد، في الجولة الرابعة “جولة الوطن” من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الرائد أهداف اللقاء في الدقيقة 11 عن طريق إسماعيل بانغورا، وتعادل التعاون عن طريق إسماعيل مغربي في الدقيقة 22، ثم عاد الرائد إلى التفوق عن طريق إسماعيل بانغورا في الدقيقة 54، وتعادل للتعاون نايف هزازي في الدقيقة 74.

ولم يشارك هزازي في التشكيلة الأساسية للتعاون، بل حل بديلاً للمحترف المصري مصطفى فتحي في الدقيقة 67، ليسجل التعادل لسكري القصيم من ركلة جزاء.

ويعتبر هدف هزازي في مرمى الرائد أول أهداف الصقر مع التعاون الموسم الجاري، والأول لمهاجم النصر السابق منذ 6 أشهر في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان آخر هدف سجله نايف هزازي في دوري المحترفين السعودي، كان في شباك الرائد أيضًا ومن ركلة جزاء، بتاريخ 14 مارس الماضي.

وأحرز هزازي الهدف في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، أسكنها شباك خالد شراحيلي خلال مباراة الرائد والنصر، بالجولة 21 بالدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يعود ويسجل مجدداً في الرائد ولكن بقميص التعاون.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :