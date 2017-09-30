كلوب يكشف خط هجوم ليفربول الموسم الجاري

المواطن - وكالات

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أنه قرر الاعتماد على رباعي الريدز الهجومي المكون من فيليب كوتينهو وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني في نفس التشكيلة هذا الموسم.

وشهدت مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، تواجد الرباعي في الخط الهجومي؛ مما أدى إلى صنع العديد من الفرص التي لم يتمكن الريدز من استغلالها لخطف النقاط الكاملة.

وقال كلوب: «لا أعتقد بأن مباراة سبارتاك كافية للحكم على إمكانيات الرباعي مع بعضهم البعض، أعتقد أن الأمر يتعلق بالتشكيلة المختارة».

وأضاف المدرب الألماني: «مر ساديو بتسعة أو عشرة أيام دون لعب كرة القدم، لذلك افتقد إلى القليل من التناغم، حصل على بعض الفرص الجيدة ولكنه لم يتعامل معها بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة له، يعمل روبيرتو بجد وحصل على بعض اللحظات الجيدة ولكن الحظ لم يحالفه».

وتابع: «فيليب يمر بلحظات جيدة وهذا الأمر ينطبق أيضاً على محمد صلاح، ولكننا نمتلك خيارات مختلفة بإمكان الرباعي تشكيل خطورة حقيقية في أفضل المباريات، ولكنك لا تستطيع فعل أي شيء دون مساعدة باقي اللاعبين على أرض الملعب».

وزاد كلوب: «تعتبر قدرة الفريق على صناعة الفرص هي أكبر خطوة نحو الأمام حتى هذه اللحظة، تحدثنا كثيراً في السنتين الماضيتين عن عدم نجاحنا في صناعة الفرص أمام الفرق التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي فقط».







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