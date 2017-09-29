كمين أمني يُسقط أخطر مهربي الزناكس في الرياض 

المواطن - الرياض

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط، 8 كيلو جرامات و 682 جرامًا من مادة الشبو الخام و163.200 حبة من حبوب الزناكس المحظورة.

وأوضح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة، أنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية والتي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تابعت الجهات المختصة بالمديرية ميدانيًا خلية تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها في الداخل أمكن من خلالها الوصول لاثنين من عناصر الخلية ورصدهما بعد دخولهما لمدينة الرياض قادمين من إحدى الدول المجاورة وبقيادتهما شاحنتين وفي كمين أعد لذلك تم ضبطهما وهما من الجنسية الباكستانية، وبتفتيش الشاحنة الأولى عثر بداخلها على 4.780 كيلو جرامًا من مادة الشبو المخدرة (الخام)، وعدد 50000 من حبوب الزناكس المحظورة، بحسب “واس”.

وتم العثور في الشاحنة الثانية على ما وزنه 3.902 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة (الخام)، وعدد 30000 من حبوب الزناكس المحظورة، وفي وقت لاحق تم القبض على مستقبل تلك الكميات في مدينة الرياض (من نفس الجنسية) وضبط في مقر سكنه عدد 83200 من حبوب الزناكس المحظورة.







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