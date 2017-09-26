كهربا لجماهير الاتحاد: اقبلوا اعتذاري.. وأعدكم بالأفضل

المواطن - جدة

طالب المصري المحترف محمود كهربا، لاعب فريق الاتحاد، جماهير النمور بقبول اعتذاره عن تراجع مستواه خلال الجولات الماضية بالدوري السعودي للمحترفين.

ووعد لاعب الزمالك المعار للاتحاد للموسم الثاني على التوالي، جماهير العميد بتقديم أفضل مستوى خلال الجولات المقبلة برفقة باقي زملائه، لتحقيق تطلعات جمهور الذهب.

وقال كهربا: «نحن كلاعبين نعمل بقلب واحد لتحقيق طموحات الجماهير، وبإذن الله سنقدم كل ما لدينا من إمكانات فنية لإسعاد جماهيرنا التي دائماً تقف معنا أول بأول».

وأضاف المحترف المصري: «لدينا حالياً مهمة تصحيح وضعنا بتحقيق الانتصارات والعودة مجدداً للمنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري السعودي، إضافة إلى التحضير الجيد لمباراة ولي العهد أمام بطل الدوري للعام الماضي الهلال».

وأكمل هداف الاتحاد الموسم الماضي: «الجماهير لا تحتاج إلى دعوة حتى تدعمنا بحضورها، لأننا نعلم بأنها ستحضر وتقف معنا حتى في تلك الظروف التي يمر بها الفريق».







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