كوادر #موبايلي البشرية تحتفي بمناسبة اليوم الوطني 87

المواطن - الرياض

تفاعلاً مع اليوم الوطني 87 والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، عملت موبايلي على تفعيل الأنشطة الوطنية ذات القيَم الفعَّالة بما يتماشى مع مسؤوليتها تجاه هذه المناسبة الوطنية عبر وسائل الاتصال الداخلي.

من جهته أكَّد الرئيسُ التنفيذي للموارد البشرية (المكلف) المهندس وليد العبدالسلام قائلاً “إننا في موبايلي نتفاعل مع هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، في الوقت الذي يمضي هذا الوطن المعطاء نحوَ وجهةٍ اقتصاديَّةٍ مميزة هي الأولى من نوعِها

وأضاف المهندس وليد ” نعمل على تفعيل مشاركتنا بهذه المناسبة عبر وسيلة التواصل الاجتماعي الداخلي، من خلال مشاركات كفاءات الشركة الثقافية والأدبية والاحترافية في كتابة المقالات، الشعر، التصوير، والرسومات”

يُذكر أن موبايلي تُقدِّم رعايتها التقنية لفعاليات “عشت يا وطن” والتي انطلقت فعاليا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2017م واستمرت لمدة 3 أيام في قاعة أوشا للاحتفالات بمدينة الرياض، ويأتي ذلك تأكيدًا لدورها الريادي في دعم الأنشطة الوطنية.







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