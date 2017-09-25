كوبر يحسم مصير عمرو مرعي مع منتخب مصر

المواطن - مصر

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، ضم المحترف عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي لصفوف الفراعنة.

وجاء قرار مدرب منتخب مصر بضم عمرو مرعي بعدما تألق برفقة النجم التونسي منذ انضمامه لجوهرة الساحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق إنبي المصري.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره الكونغولي يوم 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقاد عمرو مرعي النجم الساحلي، أمس الأحد، للفوز على الأهلي طرابلس الليبي بهدفين دون رد، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن النجم الساحلي سيواجه يوم الجمعة المقبل نظيره الأهلي المصري، في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأولمبي بسوسة.







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