كوريا الشمالية تختبر قنبلة هيدروجينية جديدة.. وزعيمها لترامب: ستدفع الثمن

المواطن - وكالات

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وأدلى ري بتصريحات للصحافيين في نيويورك ردًا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ” ضد الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلًا عن ري إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية، ولكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.

وفي سياق متصل، رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجاه بلاده، ووعده بأن “يدفع ثمن خطابه الداعي إلى تدمير كوريا الشمالية”.







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