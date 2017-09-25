كوريا الشمالية: ترامب أعلن علينا الحرب

المواطن - وكالات

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الحرب على بلاده بعد تصريحاته الأخيرة في نهاية الأسبوع، مهددًا بإسقاط أي قاذفة أميركية تقترب من كوريا الشمالية.

وصرح ري للصحافيين في نيويورك: “على كل العالم أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة هي من بدأ بإعلان الحرب على دولتنا”.

وعلق ترامب، الأحد، على كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلًا: إنه والزعيم الكوري كيم يونغ أون “لن يبقيا في الأرجاء لوقت أطول بكثير”.

وكتب ترامب على حسابه على “تويتر”: “سمعت للتو كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة. إذا استمر في ترديد أفكار رجل الصواريخ الصغير، لن يكونا في الأرجاء لوقت أطول بكثير”.







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