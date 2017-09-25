كونتي: أعمل بالمهنة الأخطر في العالم.. وقد أعتزل التدريب

المواطن - علي الحمداوي

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يفتقد بلاده كثيراً، وسيعود إليها في وقت ماً، بعدما حظي بتجربة ناجحة خارج الديار.

وقال كونتي : «أنا أفتقد إيطاليا كثيرًا دون شك، لقد حظيت بتجربة واحدة إيجابية للغاية خارج إيطاليا ولكنني سأعود إليها، لا أعلم متى ولكنني سأعود».

وأضاف: «من الصعب دائمًا التنبؤ بما يحدث في المستقبل، نعمل في الوظيفة الأكثر خطورة، اليوم تعمل وغدًا أنت خارج عملك، أنا أريد أن أنجح، أريد أن أنهي مشروعًا ما ثم أتخذ القرار الأفضل للمستقبل، هذه التجربة منحتني الكثير وجعلتني أتحسن كثيرًا».

وأكمل مدرب تشيلسي: «ربما في المستقبل لن أواصل العمل كمدرب كرة قدم، ربما أعمل كمدير رياضي لا أعلم ما سيحدث،”البريميرليغ صعب جدًا، 6 فرق تنافس على اللقب وهذا الموسم سيكون الأصعب، أندية مانشستر سيتي ويونايتد، توتنهام ليفربول، آرسنال، معركة كبيرة جدًا».

وواصل: «مجلس إدارة تشيلسي لم يخبرني بهدف معين، ببساطة نحن نحاول أن نبذل قصارى جهودنا، إن تأهلنا إلى الدور المقبل بأبطال أوروبا؛ آمل أن لا نواجه فريقًا إيطاليًا».

واختتم كونتي: «لم نكن محظوظين، لقد وقعنا بواحدة من أصعب المجموعات، أتلتيكو أحرز تقدمًا جيدًا للغاية في السنوات الأخيرة في جميع البطولات الكبرى».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :