لأول مرة.. الجزائر تستهدف 10% من شعبها بضريبة على الثروة

المواطن - وكالات

تستعد الجزائر للمرة الأولى فرض ضريبة على الثروة في العام القادم، ضمن تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أنه سيتم تطبيق الضريبة على الثروة اعتبارًا من أوائل 2018، وهو ما سيؤثر على نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة.

وأبلغ البرلمان: “90% من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة”.

وتضررت المالية العامة للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50%.

وتشكل صادرات النفط والغاز 60% من الإيرادات في موازنة الدولة و95% من إجمالي الصادرات.







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