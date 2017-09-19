لأول مرة.. المنتخب السعودي في لعبة فيفا 18

المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر المركز الإعلامي وجود المنتخب السعودي الأول في الإصدار الجديد للعبة فيفا 18 على أجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك لأول مرة في تاريخ السلسلة.

وقالت شركة “إلكترونيك آرتس” في الشرق الأوسط أن المنتخب السعودي كان أحد أكثر الإضافات طلباً من عشاق اللعبة في الشرق الأوسط، وسيكون متوفراً في FIFA 18 وقت إطلاقها، وستضمن هذه الإضافة الفريق الكامل بزيه الأخضر الأيقوني.

وأدلى مدير التسويق والإتصال لإلكترونيك آرتس الشرق الأوسط، كريس باودن، بتصريحات قال فيها: “لقد كانت إضافة الفريق الوطني السعودي إلى FIFA 18 من أكبر مطالب عشاق السلسلة في المنطقة، حيث يتمتع الأخضر بتاريخ طويل حافل بالإنجازات يجعله أحد أكثر الفرق نجاحاً في آسيا وهو مليء بالمهارات الوطنية الرائعة. نحن مسرورون بهذا الإعلان والذي يأتي في أعقاب انضمام المعلق الرائع فارس عوض إلى اللعبة، ويسعدنا أن نستمر بالابتكار في السلسلة ومنح عشاق اللعبة ما يريدونه”.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت: “وجود منتخبنا الوطني الأول في الإصدار القادم من لعبة FIFA على أجهزة الألعاب الإلكترونية يأتي تقديرًا لمكانة منتخبنا الوطني وتاريخه المليء بالإنجازات، والتي توجها بتأهله لمونديال كأس العالم 2018 بروسيا مؤخرًا”.

وأشار إلى أن وجود المنتخب الوطني في لعبة FIFA 18 سيمكّن الشباب في أنحاء العالم من معرفة الطاقات الفعلية للاعبين وإمكانياتهم قبل بدء منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، والتحفّز لمتابعة ما لديهم أثناء انطلاق مجريات المونديال منتصف العام المقبل. وأضاف: “نتمنى للجماهير المحبة للأخضر الاستمتاع باللعب به في الإصدار المقبل من اللعبة، ونتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق في قادم الاستحقاقات والمنافسات”. هذا وستكون لعبة فيفا 10 متوفرة في أسواق الشرق الأوسط بتاريخ 29 سبتمبر 2017، ولكن يمكن لعشاق السلسلة من بدء اللعب ثلاثة أيام قبل موعد الإطلاق من خلال الطلب المسبق لنسخة Ronaldo أو نسخة “الأيقونة”، وذلك لبدء اللعب بتاريخ 26 سبتمبر 2017.







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