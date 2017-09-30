لأول مرة في العالم.. أم وابنتها تنجبان في نفس اللحظة 

المواطن - وكالات

وضعت السورية فاطمة بيرينجي (42 عامًا) وابنتها غادة بيرينجي (21 عامًا) طفليهما في نفس اللحظة، بعدما أجرى لهما أطباء أتراك عملية قيصرية في ولاية قونيا وسط تركيا.

وأكد الأطباء أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي تلد فيها أم وابنتها في نفس اللحظة بعد متابعتهما لحالتهما الصحية، فوضعتا مولوديهما في نفس اللحظة، وبنفس المستشفى بعمليتين قيصريتين متزامنتين.

وكانت فاطمة وابنتها (من أصول تركمانية) قد فرتا من سوريا قبل 3 سنوات بسبب الأزمة، ولجأتا إلى ولاية قونيا بمنطقة الأناضول.

وأطلقت فاطمة وابنتها غادة على مولوديهما اسم رجب، وطيب؛ تعبيرًا عن حبهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.







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