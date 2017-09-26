لاعبو الهلال بعد الرباعية: خطوة هامة نحو النهائي الآسيوي وشكرًا لجماهير الإمارات

المواطن ـ محمد سلام

أعرب لاعبو نادي الهلال عن سعادتهم الغامرة بعد الفوز الكبير على بيروزي الإيراني، بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وعقب نهاية اللقاء، قدم لاعبو الهلال تهنئتهم إلى الجماهير الزرقاء، مؤكدين أن هذا الانتصار خطوة هامة نحو التأهل إلى المباراة النهائية، وشاكرين الجماهير الإماراتية التي ساندت الهلال في اللقاء.

وقال الظهير الأيمن محمد البريك: “مبروك جماهيرنا الغالية من القلب.. شكرًا لإخواننا في الإمارات على مؤازرتهم لنا من وصولنا لبلدنا الثاني.. القادم أجمل بمشيئة الله”.

وغرد لاعب الوسط سالم الدوسري: “الحمد لله ألف مبروك لقاء الذهاب انتهى بتفوقنا، وتبقى الإياب، وبإذن الله نسعدكم بالتأهل.. شكرًا جمهورنا في أبو ظبي، وننتظر جماهير الهلال في مسقط”.

وكتب لاعب الوسط سلمان الفرج: “مبروك جماهير الزعيم خطوة مهمة نحو النهائي الآسيوي.. انتهى شوط ومتبقي شوط في مسقط.. شكرًا لمن حضر وساندنا شكرًا.. لأشقائنا في دولة الإمارات”.

وقال الحارس عبدالله المعيوف: “ألف ألف مبروك يا زعماء انتهى الشوط الأول باقي شوط ثاني.. شكرًا جمهور عيال زايد، وشكرًا لجمهورنا.. موعدنا مسقط إن شاء الله”.

هذا وسجل هدف الهلال الأول عمر خريبين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0، ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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