لاعب الأهلي يطلب استبعاد نجوم الهلال من معسكر الأخضر

المواطن - الرياض

طالب خالد الشنيف، لاعب فريق الأهلي السابق، الجهازَ الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني باوزا، بعدم ضم لاعبي الهلال لمعسكر الأخضر القادم من أجل التركيز في البطولة الآسيوية.

وقال خالد الشنيف: «الهلال يقدم أداءً مميزًا، والقيمة الحالية للفريق بالتعاقدات الجديدة أصبحت أعلى بكثير».

وأضاف لاعب الشباب والأهلي السابق: «الجانب الفني لدى الأرجنتيني رامون دياز يطغى على جانبه الحماسي، لكنه صاحب ردة فعل حادة عندما يرتكب أي لاعب خطأ».

وتابع الشنيف خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: «المدافع أسامة هوساوي والبرازيلي كارلوس إداوردو، ليس لهما بدلاء في الهلال، بينما بقية اللاعبين لهم بدلاء بنفس القيمة».

واختتم خالد الشنيف: «في حال تحقيق اللقب سيكون المرشح الأبرز لأفضل لاعب في آسيا من الهلال».

وضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف خلال مباراة الإياب أمام بيروزي، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :