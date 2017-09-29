لا تزد الملح في طعام طفلك وإلا ستعرضه لكارثة

المواطن - وكالات

حذرت دراسات طبية عديدة من زيادة كمية الملح في طعام الطفل، لأن الملح الزائد من أسباب سمنة الأطفال، وارتفاع ضغط الدم لديهم، وأحد عوامل أمراض القلب.

ويعتبر الملح (كلوريد الصوديوم) من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم ليقوم بالوظائف الحيوية، والتي تتضمن توازن السوائل، ونبض الأعصاب، وانقباض العضلات بما فيها القلب، وضغط الدم، ولكن زيادة أكل الملح يدخل الجسم في دائرة الخطر، والتي تهدد بارتفاع ضغط الدم وتدهور صحة القلب.

وبحسب موقع “رجيم” الصحي فإن الكميات التي يحتاج إليها الطفل حسب عمره كالآتي:

– من عمر سنة إلى 3 سنوات يحتاج جسم الطفل إلى نصف ملعقة من الملح يوميًا.

– من عمر 4 إلى 8 سنوات ترتفع كمية الملح الصحية للطفل إلى ثلثي ملعقة كبيرة من الملح في اليوم.

– من عمر 9 إلى 18 سنة لا يحتاج جسم الطفل أكثر من ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من الملح في اليوم.







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