لجنة لمعالجة الكثافة الطلابية في مدارس أحد رفيدة

المواطن - علي آل قليل - أحد رفيدة

شدد مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة، حامد الشمراني، على كافة قادة مدارس المحافظة بقبول جميع الطلاب وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بقبولهم والوقوف مع أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس؛ بسبب ازدحام الفصول وبلوغ الكثافة الطلابية ذروتها في بعض مدارس المحافظة.

وكشف الشمراني عن تشكيل لجنة على مستوى مكتب التعليم برئاسة المساعد للشؤون المدرسية، وعضوية مشرف القيادة المدرسية ومشرف التوجيه والإرشاد والمشرف المنسق للمدرسة؛ وذلك للوقوف على الواقع ومعالجة أمور الطلاب الذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية من خلال زيارات المدارس ومقابلة قادة المدارس ومن لهم صلة بقبول الطلاب، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة من بداية العام الدراسي.

بدوره، أكد رئيس اللجنة والمساعد للشؤون المدرسية، علي بن مستور، على أهمية تشكيل اللجنة للتقليل من الكثافة الطلابية في بعض مدارس المحافظة التي تعاني من زيادة في عدد الطلاب داخل الفصول الدراسية؛ حتى ينعم جميع الطلاب ببيئة تربوية تعليمية مثالية للحصول على مخرجات أفضل.







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