للسعوديات بعد السماح ب قيادة المرأة للسيارة .. هنا رابط تحميل نظام المرور

المواطن - وليد الفهمي - جدة

بعد صدور أمر سامٍ بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، شغل هذا الأمر تفكير العديد من النساء؛ بسبب بعض المواد في المرور غير المفهومة بالنسبة لهن.

ونص الأمر السامي على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

كما نص الأمر السامي على تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك والرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وتنشر “المواطن” نظام المرور، والذي يمكن للسيدات تحميله على هواتفن؛ للاستفادة منه، كما يشمل الكتاب على الإشارات التنظيمية والتحذيرية.

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