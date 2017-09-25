للمرة الرابعة.. ميركل في السلطة ومعها حزب متطرف في البرلمان لأول مرة

المواطن - وكالات

نجحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الفوز بفترة رابعة في السلطة، أمس الأحد، لكنها ستضطر لتكوين ائتلاف غير مستقر، لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن فقد تيارها المحافظ الكثير من التأييد في مواجهة صعود اليمين المتطرف.

وفاجأ حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، المؤسسة الحاكمة بحصوله على 13.1% من الأصوات. حسب ما أظهرت النتائج، وهي نتيجة ستؤدي إلى دخول حزب يميني متطرف البرلمان لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.

وأصبح تكتل ميركل المحافظ أكبر حزب في البرلمان، لكن بحصوله على 33.2% من الأصوات، تراجع معدل التأييد له إلى أدنى مستوى منذ عام 1949 الذي شهد أول انتخابات عامة في ألمانيا بعد الحرب.

ونقلت “رويترز” عن ميركل قولها: إن نجاح اليمين المتطرف اختبار للألمان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :