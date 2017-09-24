لله درك .. شعب الوفاء

جوزاء الشلوي

نادوا حراكاً ولم يعلموا أن الشعب يهيم حبًا في وطنه وقيادته، هكذا هو ديدن هذا الشعب العظيم في كل مرة يحاول أعداءُ الوطن والدين أن يشقوا الصفَ ويفرقوا الكلمة، كيف لا يكون هذا حالهم وهم شعب سلمان الفخر القائد الحكيم، الذي يحمل لواء السُّنة في العالم الإسلامي أجمع، غرس في نفوس شعبه الحبَّ والوفاء للوطن، حارب كل أنواع الفساد الداخلي والخارجي، وبتر كل يد ممدودة لزعزعة الأمن ونشر الفساد، أفلا يعلمون أن يوم ١٥ سبتمبر سيبقى ذكرى خالدة لحُب الشعب لقيادته ووطنه، وأن مخططاتهم لن تزيدنا إلا تلاحماً وأُلفة.

بلادي بلاد العز تتوالى نجاحاتك وأمجادك وتغيظ كل حاقد متربص، فتلك النجاحات الأمنية المتواصلة والبيوت الآمنة المطمئنة والعيشة الرغيدة والكرامة والعزة، وتلاحم الشعب بفضل الله فلا أحد يستطيع أن يجابه المملكة وهذه قيادتها وهذا شعبها، فالمملكة العربية السعودية هي منارة الهدى هي حضن وملاذ جميع الدول العربية والإسلامية، ‏حكمت بشرع الله في ظل تهاوي البعض وظلت متمسكة بشرع الله، شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، دولةٌ لا تضاهيها الدول هي وطن في قلب كل مواطن، فحفظ الله أرضَ الحرمين وقيادتها وشعبها من كل سوء وأسبغ علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :