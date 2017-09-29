لمدة 5 أيام.. برنامج مهاري لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الأحد المقبل، برنامجًا مهاريًا، لتدريب المعلمين والمعلمات الجدد، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ” للبنين ـ والبنات”، وإدارة التدريب التربوي “للبنين ـ والبنات”، وإدارة شؤون المعلمين “للبنين ـ والبنات”، والعلاقات العامة “البنين -والبنات”، لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، جلوي آل كركمان، أن البرنامج يستهدف نحو 77 معلمًا و161 معلمة، ويتضمن عددًا من ورش العمل، والحلقات التدريبية التي تتعلق بالمهارات الأساسية للمعلم الجديد، إضافة إلى تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد، لمعلمين ومعلمات متميزين في عدد من المدارس، بهدف إثراء خبراتهم.







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