لوكاكو يواصل التألق مع مانشستر يونايتد

المواطن ـ وكالات

استطاع روميلو لوكاكو تسجيل هدفين، في المباراة التي تجمع فريقه بسيسكا موسكو الروسي لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل لوكاكو هدفه العاشر في 9 مباريات رسمية منذ مجيئه إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي.. وبذلك يكون أول لاعب يسجل في أول مباراتين بدوري الأبطال مع أحمر مانشستر.

ومن نفس المباراة، سجل مارسيال هدفه الـ30 مع مانشستر يونايتد بعد خوضه 99 مباراة مع ممثل ملعب “مسرح الأحلام”.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها مانشستر يونايتد 3 أهداف في شوط واحد بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2010.







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