لو ما بقى.. قصيدة جديدة من خالد الفيصل بمناسبة #اليوم_الوطني

المواطن - واس

“لو ما بقى”.. عنوان قصيدة نظمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة:

لو ما بقى

لو مـــــــا بقــــــــى بالعمـــــر إلاّ ضحى شَمـسْ

فديـــت بـــه ديــــــــــني وداري وأهَلْــــــــــــها

ما قــــــد ذَخَـــــــــــــــرت اليوم عنها ولا أَمــسْ

هي عشـقـــة افكــــاري وغايـــــــــــة أمـَلــــــها

أَجْهَرْ بهــــــــــــــا مانيــــــــــــبْ أنا أقولها هَمسْ

عـــــــــــادات أبوي وجـــــــــــــدّي اللي صقَلْـهــا

حنّــــــــــا هَــــــــــلَ التوحيـــد إذا غيرنـا هَــــــسْ

وحنـــــــا هَلَ التطـــــــــــوير صَقْــــــــــر وجمَلْها

نــبني عــلى مبـــنى السّلَــف عـــــــزّة الــنّفْس

ونفاخر الــعــالـم بنـــــــــادر مثَلْــــــــــــــــــــها

ونسابـــــق الأيـــــــــــــام ونوَرّد الخَمـــــــــــــس

ونكســـــــــــر مخالــــــــــــــــب من يدوّر شكَلـْها

ومن لامسَــــــــتْ أصابعـــــــــه حـدّنـا لَـــمْس

نقطــــــع يدينـــــــــــــــه مــا درى وش فصَلْــها

ومــا دام سلمان الحــزم لقّن الـــــــــــــدّرْس

ما همّنـــــــا غــــادي الحيـــــــاة وهَمَلْـــــــها







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