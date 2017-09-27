ماجد عبدالله يوجه رسالة للاعبي الهلال بعد رباعية بيروزي

المواطن ـ محمد سلام

حرص مدير المنتخب السعودي الحالي وأسطورة الكرة السعودية السابق، ماجد عبدالله، على توجيه التهنئة إلى لاعبي نادي الهلال بعد الفوز الكبير على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، مؤكدًا أن القادم أهم، والجميع سيقف خلف الهلال لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال ماجد عبدالله في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “تمثيل وطني مشرف يقدمه الهلال.. ألف مبروك للوطن الغالي، ومبروك لجماهير وإدارة ولاعبي الهلال، والقادم هو الأهم، وكلنا معكم قلبًا وقالبًا”.

وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعفاء لاعبي الفريق الدوليين من معسكر المنتخب السعودي المقبل؛ وذلك للاستفادة منهم بمعسكر أبو ظبي التحضيري لمواجهة الإياب أمام بيروزي الإيراني.

ويلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخبي جامايكا وغانا، في بداية التحضيرات للمشاركة في مونديال روسيا 2018، بقيادة فنية جديدة مع المدرب الأرجنتيني باوزا.

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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