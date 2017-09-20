ماذا تعرف عن الخصخصة في المملكة؟

المواطن - الرياض

ناقش برنامج “يا هلا” المذاع على شاشة روتانا خليجية، مساء اليوم الأربعاء، الخصخصة في المملكة.

وأكد حمد التويجري، في حواره بالبرنامج أن عند الحديث عن الخصخصة أو التخصيص فهي مرادفات لنقل الملكية للمشاريع من الحكومة للقطاع الخاص.

وتابع التويجري أن سبب التخصيص هو الاعتقاد أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة المشاريع وفي أعلى إنتاجية من القطاع الحكومي.

أما الخبير الاقتصادي حسام جخلب، فأوضح أن الخصخصة هي أحد معايير التحول الوطني 2020، مضيفًا أنها عملية زرع الثقافات المختلفة في العديد من المجالات الاستثمارية.

وأشار جخلب إلى أن الخصخصة تفتح فرص التوظيف للعديد من المواطنين، وهذا موجود في العالم، مشددًا على أن الخصخصة تفتح مجالات توظيف جديدة.

وفي مسعى منها لدفع عملية الخصخصة قررت المملكة تشكيل لجان إشرافية للإشراف على خصخصة 10 قطاعات.

وأثبت برنامج التحول الوطني جدية الحكومة في اعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في تحقيق رؤية 2030، حيث يستهدف البرنامج تمويل القطاع الخاص لـ40%، من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة.

ويترقب المستثمرون إقليميًّا وعالميًّا، تفاصيل مشاريع الحكومة التي سيتم تخصيصها ضمن برامج رؤية 2030، حيث تعتزم المملكة جمع نحو 200 مليار دولار عبر بيع حصص في مؤسسات حكومية في 16 قطاعًا، دون أن يشمل هذا الرقم طرح أرامكو.







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