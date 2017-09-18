ماذا سيحدث لدماغك لو مر يوم كامل دون نوم؟

المواطن - وكالات

يعتبر الحرمان من النوم هو الأصعب على جميع المستويات النفسية والجسدية للإنسان، ولكن بعض الأعمال تتطلب أحيانًا ليالي دون نوم، كما أن بعض الظروف الطارئة تضطرنا في الكثير من المرات إلى قضاء يوم كامل دون نوم.. فما الذي يحصل يا تُرى لأجسادنا عقب هذا “الحرمان المؤلم”؟

وبحسب علماء أعصاب في النرويج، نقل عنهم موقع researchers العلمي، يحدث انتشار ما يسمى “العضلة الشادة”، هي التي تُشير إلى انتشار الماء في الجسم، وبالتالي التأثير على صحة الجهاز العصبي.

وظل متطوعون مستيقظين لمدة ٢٣ ساعة ببعض الشروط، حيث لم يسمح لهم باستهلاك الكحول، الكافيين أو النيكوتين أثناء الدراسة، ولا يمكنهم تناول أي شيء قبل فحص تصوير انتشار العضلة الشادة.

ولفت التقرير إلى تغيُّرات هامة في المادة البيضاء داخل الدماغ بعد ليلة من دون نوم.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الحرمان من النوم كان مرتبطًا بتدهور شبكات الاتصال داخل الدماغ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :