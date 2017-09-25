مارفيك يكشف حقيقة تدريب النصر

المواطن - الرياض

كشف الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول السابق، حقيقة دخوله في مفاوضات لتدريب منتخب الإمارات، أو فريق النصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال مارفيك في تصريحات للصحف الهولندية، إنه لا توجد لديه أي نية للتدريب حالياً في السعودية، بعدما قاد المنتخب الأول نحو مونديال روسيا 2018، للمرة الخامسة في تاريخ الصقور.

وأقال النصر مدربه البرازيلي ريكاردو غوميز عقب التعادل أمام الفيحاء 2-2، بالجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين، وفتح باب المفاوضات مع أكثر من مدرب، وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مارفيك ضمن المرشحين لتدريب العالمي، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد طالب مارفيك بالبقاء في المملكة، بعدما قاد الأخضر نحو المونديال، لكن المدرب الهولندي أصر على طريقة قيادته للصقور رافضاً الإقامة في الرياض.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع الأرجنتيني باوزا لتولي الدفة الفنية للمنتخب الأول في نهائيات كأس العالم 2018، خلفاً للمقال مارفيك.







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