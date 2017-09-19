ماريا يستعد لضرب شرق جزر الكاريبي

المواطن - وكالات

يتجه الإعصار ماريا صوب شرق جزر الكاريبي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، ليكون هو ثاني إعصار كبير يضرب المنطقة هذا الشهر.

وطالب مسؤولون من جزر المارتينيك، التي تسيطر عليها فرنسا والجزر العذراء الأميركية السكان، بالاستعداد للعاصفة التي قال خبراء أرصاد أميركيون إنها صارت إعصارًا من الفئة الثالثة على مقياس “سافير سيمبسون” الذي يتألف من خمس درجات.

وأكد المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن الإعصار ماريا صار على بعد 70 كيلومترًا شرقي المارتينيك ويتجه غربا إلى الشمال الغربي في مسار سيضعه فوق بويرتوريكو مع حلول يوم الأربعاء.

وتابع المركز أن من المتوقع أن يواصل الإعصار اكتساب قوة على مدى اليومين المقبلين.

وغادر السكان بعض الجزر قبل وصول العاصفة إليها.







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