ماكرون: على الدول تحمل مسؤولية مواجهة الإرهاب

المواطن - وكالات

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في خطابه على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للأمم المتحدة، على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب في العالم.

وطالب ماكرون إلى تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشددًا على ضرورة ملاحقة المسؤولين علن الهجوم الكيماوي في خان شيخون.

وحول الأزمة التي تعيشها أقلية الروهينغا في ميانمار، قال ماكرون: “هناك تطهير عرقي ضد الروهينغا في ميانمار.. ويجب أن تتوقف العمليات العسكرية ضد الروهينغا فورًا”.

وتابع الرئيس الفرنسي: يجب أن نحارب الإرهاب ثقافيًّا، وعلى الدول تحمل مسؤولية مواجهته، لافتًا إلى أن التعليم هو ما سوف يمكننا من القضاء على الظلامية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على حد تعبيره.







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