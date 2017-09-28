ماك أو إس 10.13 High Sierra الجديد لحل 22 مشكلة في النظام 
منها إصلاح مشكلات فايرفوكس أو إمكانية الوصول إلى النطاقات المؤمنة من الذاكرة

ماك أو إس 10.13 High Sierra الجديد لحل 22 مشكلة في النظام 

2017/09/28
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات 

ويأتي نظام ماك الجديد لسد العديد من الثغرات الأمنية في نظام تشغيل أجهزة ماك، حيث أوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار الجديد يعمل على إصلاح 22 مشكلة مختلفة في نظام تشغيل ماك.

وضمن المشكلات في نظام ماك التي حلها الإصدار الجديد، بيانات تسجيل الدخول، التي قد يتم نقلها بشكل غير مشفر عند الاتصال بشبكات WLAN المفتوحة، بالإضافة إلى إصلاح مشكلات فايرفوكس أو إمكانية الوصول إلى النطاقات المؤمنة من الذاكرة.
ويمكن للمستخدم تنزيل حزمة التثبيت للإصدار 10.13 الخاص بأجهزة ماك التي يبلغ حجمها حوالي 4.8 جيجابايت، بشكل مجاني عن طريق متجر تطبيقات ماك، ويعمل نظام التشغيل الجديد على أجهزة ماك بوك وآي ماك بدءًا من نهاية 2009، وأجهزة ماك بوك برو وكذلك ماك برو بالإضافة إلى أجهزة ماك ميني بدءًا من منتصف عام 2010، وأجهزة ماك بوك آير بدءًا من نهاية 2010.

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