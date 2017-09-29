مباراة النصر والشباب تشهد رقمًا لم يحدث في تاريخ دوري المحترفين

المواطن ـ محمد سلام

كشفت شركة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن مباراة النصر والشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، شهدت رقمًا لم يحدث من قبل في تاريخ دوري المحترفين.

وأشارت إلى أن مباراة النصر والشباب فاز فيها العالمي بهدف دون مقابل، ليحقق النصر فوزه الثاني على التوالي أمام الشباب للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت أوبتا من خلال حسابها الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”: “فاز النصر على الشباب في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين السعودي لأول مرة في تاريخ المنافسة. سابقة”.

هذا وسجل هدف النصر المحترف المغربي محمد فوزير في الدقيقة 67، واستطاع العالمي الحفاظ على النتيجة بفضل تألق الحارس وليد عبدالله، حتى انتهت مباراة النصر والشباب بفوز أصفر الرياض بنتيجة 1 ـ 0.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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