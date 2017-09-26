مباراة الهلال وبيروزي.. الزعيم لا يعرف الخسارة تحت صافرة كيم يونج هيوك

المواطن - علي الحمداوي

يدير الحكم الدولي الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، المباراةَ المرتقبة بين فريق الهلال وضيفه بيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يحمل كيم يونج هيوك، ذكريات طيبة للهلاليين في كل مباراة أدارها بالبطولة الآسيوية للزعيم؛ مما أدى لنشر حالة من التفاؤل قبل لقاء الفريق الإيراني.

وفيما يلي نستعرض تاريخ كيم يونج هيوك في إدارة مباريات الهلال الآسيوية.

أدار كيم يونج هيوك 5 مباريات من قبل للهلال، ولم يذق خلالها الزعيم أي خسارة في دوري أبطال آسيا، تحت صافرة الحكم الدولي الكوري الجنوبي.

المباراة الأولى

كانت أول مباراة لهيوك مع الهلال أمام الأهلي الإماراتي بدور المجموعات موسم 2014، وانتهت بالتعادل السلبي.

المباراة الثانية

أدار كيم يونج هيوك مباراة الهلال والسد القطري، في إياب ربع نهائي نسخة 2014، ونجح حينها الزعيم في الخروج بالتعادل السلبي، وتأهل للدور نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0.

المباراة الثالثة

جمعت هذه المباراة فريق الهلال بنظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الرياض، بدور المجموعات بنسخة 2015، وانتهت بفوز الزعيم 3-1.

المباراة الرابعة

لعب الهلال مع نظيره تراكتور سازي تبريز الإيراني ضمن دور المجموعات بنسخة 2016، وحسمها أبناء القلعة الزرقاء 2-1 تحت قيادة الحكم الكوري الجنوبي.

المباراة الخامسة

أدار كيم يونج هيوك خامس مواجهات الهلال بأبطال آسيا وكانت أمام الوحدة الإماراتي، ضمن دور المجموعات من النسخة الحالية (2017)، وفاز فيها ممثل السعودية 1-0.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :