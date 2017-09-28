متحدث التأمين لـ”المواطن”: مستعدون لقرار قيادة المرأة للسيارة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

قال عادل العيسى، المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، إن شركات التأمين ترحب بكل القرارات التي تساهم في نهضة البلاد وتحقق رؤية ٢٠٣٠ بحول الله وقوته.

وأوضح العيسى لـ”المواطن” أن من تلك القرارات الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة ونرى أنه قرار إيـجابي ونأمل أن ينعكس إيجاباً على سوق التأمين في المستقبل القريب إن شاء الله.

وأكد العيسى أن شركات التأمين وبلا شك على أتم الاستعداد من ناحية الأنظمة الآلية لهذا الموضوع، ولكن قد تحتاج شركات التأمين لتوظيف عدد من النساء في مطالبات المركبات وما يتطلب هذا من تدريب، أما من ناحية المخاطر فالمخاطر تحسب بسلوك السائق سواء كان رجلاً أو امرأةً وليس متعلقاً بالجنس فقط، عموماً هذا الموضوع جديد تماماً على السوق السعودي ونحتاج لعدة سنوات لنعرف أثره على سوق التأمين.







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