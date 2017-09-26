متحدث التجارة: رصد تخفيضات وهمية في اليوم الوطني ..والمستهلك خط أحمر

المواطن - وليد الفهمي - جدة

شددت وزارة التجارة على أنها لن تسمح لأي عمليات غش أو خداع، موضحةً أن المستهلك خط أحمر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة تنفذ مهامها الرقابية في كافة الأيام، وليست محصورة في أيام بعينها.

وأشار الحسين في حديثه ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية إلى أنه تم رصد عدد من الإعلانات في اليوم الوطني 87 بها تضليل وتم ضبطها من قبل الفرق الرقابية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالعمل الرقابي 30 مليون مراقب، ويستطيع أي مراقب الاتصال عبر مواقع التواصل للوزارة أو عبر الهاتف الخاص بالبلاغات 1900.

وأكد الحسين أن الغش التجاري غرامته مليون ريال وسجن لا يزيد عن 3 أعوام، إضافة إلى التشهير وإغلاق المحل، مبينًا أنه لابد حتى وإن كان في اليوم الوطني أن يحصل المحل الذي يريد عمل تخفيضات على ترخيص إلكتروني من قبل الوزارة، وهذا يخضع إلى شروط معينة.

وتابع أن العبارات التي بها خداع لن تسمح مثل تخفيضات حتى 80%، كما يجب أن يشمل التخفيض تاريخ التخفيضات، وأن يوضع في مكان بارز.

ودعا الحسين إلى تحميل برنامج تخفيضات للهواتف الذكية، والذي يسهل عملية كشف التخفيضات الصحيحة من عدمه.







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