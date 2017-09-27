متحدث التعليم: نستكمل إجراء تعيين وإعلام أسماء معلمات متأخرات في المقابلات

المواطن - الرياض

بارك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، للمرشحات صدور قرار التعيين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات تعيين بعض المعلمات المرشحات اللاتي تأخرن في المقابلات.

وكتب العصيمي، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بقي مجموعة من المعلمات المرشحات تأخرن في المقابلات أو لديهن بعض الملاحظات، وتعمل الوزارة الآن على استكمال إجراء تعيينهن وإعلان أسمائهن”.

وأردف العصيمي: “يتم العمل على رفع بيانات المشمولات بالقرار على النظام الإلكتروني لاستكمال إجراءات المفاضلة والتوزيع على المدارس وفق الاحتياج والموازنة، وستكون المباشرة اعتبارًا من يوم الأحد القادم- بإذن الله- وسيتم موافاتكم بنتائج التوزيع لاحقًا”.

وتابع متحدث التعليم: “بالنسبة للزملاء المعلمين المرشحين ما زالت المقابلات مستمرةً حتى الآن، وحين اكتمالها ستبدأ الوزارة مباشرة إجراءات تعيينهم”.







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