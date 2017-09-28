متحدث الداخلية: السن القانونية لامتلاك المرأة رخصة قيادة ١٨ عاماً

المواطن - الرياض

أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السن القانونية لامتلاك المرأة رخصة قيادة مركبة في المملكة هو 18 عامًا.

وكان وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ويحسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف وزير الداخلية أن “قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.







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