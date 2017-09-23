متحدث الشورى: نقل جهاز الهيئة إلى الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال

المواطن - الرياض

فند المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن عزم المجلس مناقشة توصية يوم الاثنين المقبل التي تطالب بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح الدكتور المهنا، في تصريح صحافي، أن مجلس الشورى سوف يصوت يوم الاثنين المقبل على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب بتطوير عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام 1436/ 1437هـ.

وأكد المتحدث باسم المجلس عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدًا أيضًا أن هذه التوصية غير مدرجة أساسًا على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :