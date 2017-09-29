مترجم النصر يُثير الجدل مع وصول كارينيو لتدريب الشباب

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل الجماهيري، عقب وصول المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، صباح اليوم الجمعة، إلى الرياض، وذلك تمهيدًا لتعاقده الرسمي مع نادي الشباب لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأمر الذي أثار علامات الاستفهام هو عدم وجود استقبال رسمي للمدرب من جانب إدارة الشباب، حيث كان في استقبال كارينيو مترجم نادي النصر السابق، وهو ما زاد من حالة الجدل، حول إمكانية توقيع النصر مع مدربه السابق كارينيو، رغم إعلان إدارة الشباب في وقت سابق اتفاقها مع المدرب.

وكشفت مصادر صحيفة “المواطن” أن إدارة النصر لا تنوي الدخول في مفاوضات مع كارينيو، وأشارت إلى أن المترجم استقال من عمله مع النصر، وذهب مع كارينيو منذ توليه قبل شهور تدريب المنتخب القطري، وسيكون ضمن طاقم عمله في نادي الشباب.

هذا وأكدت مصادر شبابية أنه حتى الآن التوقيع مع كارينيو “مبدئي”، وبقي اجتماع أخير خلال الساعات المقبلة للحديث عن العقد والمدة الزمنية ثم “التوقيع النهائي” والإعلان رسميًّا.

وكانت إدارة الشباب قد أعلنت الاتفاق المبدئي مع كارينيو لتدريب الفريق، وأشارت عبر بيانها الإعلامي إلى أن كارينيو سيوقع العقد النهائي عقب وصوله إلى الرياض، وسيبدأ مهام عمله بعد مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.







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