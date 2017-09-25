مجلس التعاون يبدأ التحقيق في الواردات الأجنبية من منتج الملدنات الكيميائية

المواطن - الرياض

أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية (محضرات تضاف للإسمنت أو الملاط أو الخرسانة) والمندرجة تحت البند الجمركي ( 38244000).

أوضح ذلك خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد (14) والصادر بتاريخ 29 ذي الحجة 1438هـ الموافق 20 سبتمبر 2017م، والتي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.







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